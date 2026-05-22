“Alassio e gli Inglesi – Since 1875”: la rassegna si avvia al gran finale tra cultura, salute, musica e tradizione

Mentre all'ex Chiesa Anglicana è in corso fino a domenica la prima edizione nazionale dell’Elgar International Music Festival – “Da Elgar ai Nuovi Maestri”- con i concerti in programma - si avvia verso la quarta e ultima settimana di programmazione “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”, la manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria, che per tutto il mese di maggio sta proponendo un ricco calendario diffuso di appuntamenti tra musica, cinema, incontri culturali, sport e attività all’aria aperta. Un percorso pensato per raccontare il profondo legame tra Alassio e la cultura britannica, valorizzando i luoghi simbolo di questo fecondo legame iniziato nel 1875 e offrendo occasioni di incontro e intrattenimento per residenti e visitatori

L’ultima settimana della rassegna accompagnerà il pubblico verso il gran finale attraverso appuntamenti che intrecciano tradizione, socialità, approfondimento culturale e attenzione alla salute.

Un ruolo centrale sarà dedicato alle iniziative di Attività Fisica Adattata specifica per persone con Parkinson, che nelle scorse settimane hanno ottenuto un significativo riconoscimento internazionale con la pubblicazione degli eventi sul sito della Michael J. Fox Foundation, tra le più autorevoli istituzioni mondiali impegnate nella sensibilizzazione e nella ricerca sul Parkinson.

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio guidato da Roberta Zucchinetti, il Palalassio ospiterà le dimostrazioni di Attività Fisica Adattata, curate da AFA Insubria – sezioni di Garbagnate Milanese e Rhodese – con la partecipazione del chinesiologo Marian Mocanu; della fisioterapista Laura Bertolino; della dott.ssa Antonella Garnero, fisiatra referente aziendale in Asl 2 per i progetti AFA; del primario di Fisiatria dell'Ospedale di Pietra Ligure e Albenga, Carmelo Lentino; del fisioterapista Manuel Rocco, della chinesiologa Roberta Cimarra e dell'istruttrice di Nordic Walking Sandra Agostini, tutti e tre da Milano. Insieme a loro interverranno le specialiste internazionali di neuroriabilitazione, Dott.sse Bhanu Ramaswamy Obe, Rebecca Oliver e Vicki Watson. È già confermata la partecipazione di 130 pazienti provenienti dalla Liguria, 60 dalla Lombardia - accompagnati dal dott. Franco Bruno Grassi, neurologo e Presidente dell’AsPI Groane di Milano - e alcuni dal Veneto. Nell'ambito di questa iniziativa, giovedì 28 maggio, alle ore 17 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio”, si terrà il Convegno sul Parkinson diretto dal dott. Marco Mattioli, neurologo, già primario del reparto di neurologia presso l'Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese, con la partecipazione di importanti specialisti italiani, insieme alle sopracitate Oliver, Ramaswamy e Watson. Sarà un'occasione di confronto e condivisione di grande rilievo, che conferma il percorso avviato dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio in questa direzione, con il coinvolgimento della società partecipata Gesco e con il ruolo fondamentale della fisioterapista Caterina Rosso nello sviluppo del progetto sul territorio.



Oltre all'attività fisica adattata specifica per persone con Parkinson, numerose sono anche le altre iniziative in programma nell'ultima settimana di “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”: martedì 26 maggio il bridge, disciplina profondamente legata alla tradizione anglosassone, sarà protagonista di un doppio appuntamento. Alle ore 14, presso la sede sociale del Bridge Club Alassio all’Hotel Toscana, la Maestra Marina Causa terrà la conferenza “Il Bridge, il gioco più bello del mondo”, dedicata alla storia e al fascino di uno dei giochi di carte più celebri. Nel pomeriggio, alle ore 17 con ritrovo in Piazza della Libertà davanti al Palazzo Comunale, il Prof. Bruno Schivo guiderà invece la passeggiata storico-naturalistica “Gli Inglesi ad Alassio”, accompagnando i partecipanti alla scoperta dei luoghi simbolo della presenza britannica nella città del Muretto.



Giovedì 28 maggio alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio" si terrà la lettura animata per bambini "Capuccetto Rosso in inglese", mentre alle 21, presso l’Auditorium della Biblioteca, si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna “Bibliomovie Made in England” dedicata quest' anno alla saga di James Bond, con la proiezione – a ingresso libero – di No Time To Die, ultimo capitolo dell’era Daniel Craig, che chiude il percorso narrativo iniziato con Casino Royale, offrendo un mix di azione adrenalinica e introspezione psicologica.



La manifestazione entrerà poi nel vivo del suo momento conclusivo sabato 30 maggio, quando Piazza della Libertà ospiterà dalle ore 18 il “Goodbye Party”, un'occasione aperta a tutta la città tra musica, convivialità e intrattenimento. Dopo il Dj Set, la festa proseguirà, in collaborazione con l'Assessorato al Commercio, con un esilarante spettacolo del comico Cugino della Corte. Questo spettacolo verrà realizzato in occasione della serata finale di premiazione del Concorso “Shopping col Sorriso, organizzato dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio e dedicato al compianto presidente del Consorzio, Gian Carlo Formichella.



A chiudere simbolicamente il calendario di “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” sarà infine, domenica 31 maggio alle ore 14 presso l’ex Chiesa Anglicana, il Torneo di Bridge “Trofeo Omar Sharif”, organizzato dal Bridge Club Alassio in omaggio a una figura iconica del bridge internazionale e simbolico trait d’union con quella raffinata tradizione britannica che ancora oggi rappresenta uno degli elementi identitari della manifestazione.



Proseguono inoltre le “Conversation Lessons” presso la Richard West Memorial Gallery & English Library, il tradizionale “English Tea Time” all’Hanbury Tennis & Padel Club, e sono visitabili gli spettacolari Giardini di Villa della Pergola, partner garden della Royal Horticultural Society, il cui patron è Re Carlo III. Le visite guidate sono prenotabili sul sito www. giardinidivilladellapergola.com.



Durante i fine settimana e in occasione degli eventi, presso l’ex Chiesa Anglicana, continua inoltre la mostra del fotografo britannico Stuart Lawson. Autore della serie Dancer’s Soul, Lawson cattura con grande intensità movimento, emozione e presenza umana, ritraendo ballerini, artisti, musicisti e artigiani di tutto il mondo. All’inizio del 2026 ha presentato a Londra la mostra personale di grande successo Metamorphoses, curata da Nicolas Havette.



Le iniziative della manifestazione “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” sono illustrate nella sezione dedicata del portale turistico della città: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail: info@visitalassio.com; https://www.visitalassio.com/it