Quiliano, la Società Operaia di Cadibona alla ricerca di un nuovo gestore

La Società Operaia Cooperativa di Cadibona alla ricerca di un nuovo gestore.

E' stato aperto infatti nei giorni scorsi il bando per l’affidamento della gestione del bar/ristorazione all’interno dei locali sociali di via Longagnini 13 della frazione di Quiliano.

La società è affiliata a Lega Coop e Arci che infatti ha pubblicato sui social l'avviso.

Un vero e proprio punto di riferimento per la comunità quilianese gestita per tre anni dalle sorelle Leila e Sara Longagna con la "Trattoria dalle zie".

"Cerchiamo imprese o cooperative con esperienza, passione e voglia di costruire uno spazio vivo, accogliente e legato alla comunità - spiegano - Una nuova gestione può diventare un nuovo punto di incontro per il territorio. Se hai un progetto, un’idea o semplicemente la voglia di metterti in gioco, questa potrebbe essere l’occasione giusta".

L'affidamento si verificherà tratte un contratto di affitto d’azienda con la possibilità di sviluppare attività di bar, cucina, socialità ed eventi. La valutazione verrà effettuata tramite la presentazione di un curriculum ed un eventuale colloquio.

La scadenza della presentazione delle domande è prevista entro il 15 giugno.