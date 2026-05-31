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Cronaca | 31 maggio 2026, 10:59

Furgone contro un muro ad Alassio: un ferito, disagi alla viabilità

L'incidente si è verificato in via Francesco Maria Giancardi

Furgone contro un muro ad Alassio: un ferito, disagi alla viabilità

Incidente stradale nella mattinata di oggi ad Alassio, in via Francesco Maria Giancardi, dove un veicolo, un furgone secondo le prime informazioni, è finito contro un muro per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute le Pubbliche Assistenze della Croce Bianca di Alassio e Villanova d’Albenga, l’automedica e la Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della viabilità. Mobilitati anche i vigili del fuoco.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti e disagi.

Redazione

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