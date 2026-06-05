Varazze e Cantalupo in lutto per la scomparsa di Angelo Fornari

Varazze e la frazione di Cantalupo in lutto per la scomparsa di Angelo Fornari all'età di 69 anni.

Ha lavorato per anni nel Comune varazzino.

"Nella vita ci sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere, soprattutto quando vieni a sapere che un tuo amico al quale hai voluto bene non c’è più. Il dolore è più intenso quando l’amicizia è nata durante la tua infanzia. E sì, Angelo Fornari mi conosceva fin da bambino: la prima volta che lo incontrai avevo sei o sette anni, lui era un giovane muratore e stava facendo dei lavori sotto casa dei miei nonni - il ricordo del consigliere comunale Daniele De Felice - Io, come tutti i bambini piccoli e carico di curiosità, andavo da lui per fargli mille domande. Angelo era un uomo gentile, sempre disponibile verso tutti, sempre con il sorriso e una battuta pronta per strapparti una risata. Tutte le volte che passavo da casa sua e lo incontravo sul terrazzo gli dicevo sempre: 'Mi dicono che qui c’è uno che fa un buon caffè', e lui mi rispondeva: 'Vieni su, gondone'. Ma il pensiero che mi tormenta di più è che si era sentito alcuni giorni fa con mio papà, e insieme dovevamo andare a fargli visita e bere il suo buon caffè. Scusa Angelo, ma non abbiamo fatto in tempo. Però, dove sei ora, tieni sempre pronta la moka sul fornello, perché prima o poi ci incontreremo, e il tuo buon caffè non ce lo toglierà più nessuno. Arrivederci Angelo".

Il funerale verrà celebrato domani, sabato 6 giugno alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Cantalupo.