Lavori sulle Sp 51 e Sp 16: senso unico alternato per il rifacimento del manto stradale

Scattano limitazioni alla circolazione su due arterie della viabilità provinciale savonese per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione stradale.

Sulla Sp 51 “Bormida di Millesimo”, nel tratto compreso tra il km 13+000 e il km 14+000 nel Comune di Murialdo, sarà istituito il senso unico alternato per l’intera durata dei lavori. Il provvedimento, disposto dalla Provincia, resterà in vigore dall’8 al 19 giugno nella fascia oraria 8:30–18:30. La circolazione sarà regolata da impianto semaforico e, all’occorrenza, da movieri e cantiere mobile, in base all’intensità del traffico.

Analoghe disposizioni riguardano la Sp 16 “di Osiglia”, nel tratto compreso tra il km 10+500 e il km 11+500, nel territorio comunale di Osiglia, dove sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri, con cantiere mobile a supporto delle lavorazioni. Le limitazioni resteranno in vigore dall’8 al 19 giugno, nella fascia oraria 8:30–19:00.

Entrambi gli interventi rientrano nel programma di manutenzione della rete viaria provinciale, finalizzato al miglioramento del manto stradale e della sicurezza della circolazione. Possibili rallentamenti e code potranno verificarsi soprattutto nelle ore di punta.