Calizzano, l’Infiorata dei giovani: "È memoria, identità e futuro"

Le strade di Calizzano si sono nuovamente accese di colori e profumi in occasione del Corpus Domini, quando la tradizionale Infiorata ha accompagnato il passaggio della processione trasformando il centro del paese in un tappeto di fiori e creatività. L'evento si è tenuto lo scorso 7 giugno.

Ma quest’anno, più che mai, la festa ha avuto un significato particolare: a raccogliere il testimone dell’antica tradizione sono stati soprattutto bambini e ragazzi del paese, protagonisti attivi della realizzazione dei tappeti floreali. Con entusiasmo, pazienza e fantasia, affiancati dai più esperti, hanno lavorato per ore alla composizione dei disegni che hanno poi accolto il passaggio del corteo religioso.

Un gesto semplice solo in apparenza, che invece racconta molto di una comunità: la capacità di tramandare le tradizioni, di farle vivere attraverso nuove generazioni, di trasformarle in un’occasione di incontro e appartenenza.

"Voglio rivolgere un ringraziamento speciale ai più giovani e alle loro famiglie, sottolineando il valore di un impegno che va oltre l’aspetto estetico della manifestazione. Perché, a Calizzano, l’Infiorata non è solo un appuntamento del calendario: è memoria condivisa, identità e futuro", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.