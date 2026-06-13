Ceriale, volontari e amministratori insieme per una pulizia straordinaria sulla strada panoramica: rimossi oltre 4 quintali di rifiuti

Ha portato al recupero di diversi rifiuti abbandonati, l’importante intervento di pulizia straordinaria che si è tenuto questa mattina (12 giugno, ndr) lungo la strada panoramica di Ceriale, dove i volontari della Protezione Civile comunale hanno portato a termine una significativa operazione di recupero e rimozione dei rifiuti abbandonati.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti e smaltiti oltre quattro quintali di materiali, tra rottami, plastica, rifiuti di vario genere e numerosi ingombranti abbandonati lungo il percorso e nelle aree adiacenti.

L’operazione ha richiesto un notevole impegno da parte dei dodici volontari coinvolti. Per il recupero di alcuni materiali particolarmente pesanti e difficili da raggiungere è stato necessario utilizzare anche i verricelli, a testimonianza della complessità delle operazioni svolte.

Alla giornata hanno partecipato attivamente anche il vicesindaco Piercarlo Nervo e il consigliere comunale Fabrizio Dani, che hanno affiancato i volontari nelle attività di pulizia.

«Mantenere pulito il nostro territorio significa renderlo più decoroso, accogliente e vivibile per i cittadini e per i tanti visitatori che scelgono Ceriale - afferma il vicesindaco Piercarlo Nervo -. Continueremo a tenere alta l’attenzione per l'ambiente e per il bene comune. Desidero ringraziare di cuore tutti i volontari della Protezione Civile che, con grande disponibilità e spirito di servizio, dedicano tempo ed energie alla tutela della nostra comunità».

Sulla stessa linea il consigliere con delega alla Riqualificazione dei sentieri Fabrizio Dani: «La strada panoramica è uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio e merita di essere preservata e valorizzata. Il lavoro svolto oggi è stato importante, anche se sappiamo che non è ancora concluso. Un sincero grazie ai volontari che intervengono ogni volta che ce n'è bisogno, contribuendo in maniera determinante alla cura del nostro patrimonio ambientale".

L'Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento alla Protezione Civile di Ceriale per l'impegno costante e alla collaborazione del personale della Sat che ha prelevato i rifiuti e invita tutti i cittadini a collaborare nella salvaguardia del territorio, contrastando ogni forma di abbandono dei rifiuti e promuovendo comportamenti rispettosi dell'ambiente.