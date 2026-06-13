Lite tra fratelli al pronto soccorso, uno dei due strappa l’arma alla security: spavento ma senza conseguenze al San Paolo

Momenti di panico al San Paolo di Savona nel pomeriggio odierno dove un paziente avrebbe improvvisamente sottratto la pistola d’ordinanza a una delle guardie giurate in servizio in quel momento presso il pronto soccorso del nosocomio savonese.

Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una diatriba tra due giovani fratelli. Allo scaldarsi degli animi, l'agente della security è intervenuto per tentare di riportare la calma tra i due. In quel momento uno dei due protagonisti gli avrebbe tolto l’arma gettandola a terra.

Immediato è scattato l’allarme, tra lo spavento dei presenti, attivando così l’intervento delle Forze dell'ordine che, una volta giunta sul posto, avrebbe riportato la situazione alla normalità evitando il peggio.

Non si sarebbero infatti registrati feriti oltre alla grande paura scatenata dal gesto improvviso.