Il Comune di Busto Arsizio in missione ad Alassio, risolto il contratto con il concessionario della colonia Sorriso dei Bimbi

Una determina del Comune di Busto Arsizio sancisce ufficialmente la risoluzione del contratto con il concessionario della colonia Sorriso dei Bimbi ad Alassio. Oggi una delegazione del Comune lombardo è stata anche "in missione" nella città del Muretto.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale bustese aveva approvato d'urgenza un investimento straordinario di 44 mila euro per assumere la gestione diretta della sicurezza sulla spiaggia della Colonia (LEGGI QUI ). Nella determina dirigenziale di oggi si ribadisce «l’urgenza di procedere all’apertura della spiaggia annessa alla Colonia “Sorriso dei Bimbi” e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la balneazione». E si menzionano «gravissime violazioni degli obblighi contrattuali che incidono direttamente sul rapporto fiduciario tra Amministrazione concedente e concessionario». Questa appunto la posizione dell'amministrazione lombarda, che oggi ha fatto visit alla struttura.

In un'altra determina, l'amministrazione comunale di Busto Arsizio ha affidato ad Agesp opere di manutenzione proprio ad Alassio per circa 150mila euro.