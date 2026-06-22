Savona, pareti deformate e pannelli che si staccano alla chiesa del cimitero di Zinola, il Comune affida i lavori

Pareti deteriorate, pannelli deformati e segni evidenti di incuria all'interno della chiesa monumentale del cimitero di Zinola. Sono numerose le segnalazioni fatte negli ultimi mesi da parte dei cittadini che frequentano il cimitero di Zinola. Dopo le segnalazioni i tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo che ha messo in evidenza tutte le criticità.

Uno dei problemi principali riguarda alcune pareti divisorie e di rivestimento in cartongesso situate nella zona retrostante l'altare principale della chiesa. Le verifiche effettuate hanno evidenziato un diffuso stato di degrado: pannelli deformati, rigonfiamenti, lesioni superficiali, distacco delle finiture e alterazioni cromatiche causate dal tempo e dalle condizioni ambientali interne.

Ancora più preoccupante è il progressivo cedimento dei sistemi di ancoraggio. In diversi punti, infatti, i pannelli si sono parzialmente staccati dai fissaggi a pavimento e dalle pareti, creando condizioni di instabilità che potrebbero aggravarsi con il passare del tempo.

La situazione non rappresenta soltanto un problema estetico. La chiesa monumentale è infatti il cuore spirituale del complesso cimiteriale di Zinola, luogo di raccoglimento per i visitatori e sede di celebrazioni religiose e commemorazioni pubbliche di particolare quelle di tipo istituzionale, cpme le cerimonie del 25 Aprile e della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre.

Secondo quanto evidenziato dagli uffici comunali, lo stato attuale delle strutture compromette il decoro dell'ambiente e appare incompatibile con la funzione e la dignità di un luogo dedicato alla memoria dei defunti. Insomma, chi entra nella chiesa ne esce con l'idea di uno spazio trascurato, in contrasto con il valore storico, simbolico e collettivo che la chiesa e l'intero nucleo monumentale del cimitero rappresentano per la città.

Il progetto di riqualificazione prevede la completa rimozione delle strutture in cartongesso esistenti e il successivo rifacimento dei paramenti mediante l'installazione di nuovi elementi, realizzati con materiali più idonei e più durevoli.





