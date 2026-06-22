Varazze, lavori sulla provinciale 542: stop ai mezzi pesanti dal 24 al 26 giugno

Sulla provinciale 542 “di Pontinvrea” arriva uno stop temporaneo ai mezzi pesanti. La Provincia di Savona ha disposto la sospensione della circolazione per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra il chilometro 27+100 e il chilometro 29+900, nel Comune di Varazze.
Il provvedimento sarà in vigore dal 24 al 26 giugno, in maniera continuativa, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile. Interventi che, spiegano dall’ente, richiedono condizioni di sicurezza adeguate per gli operatori e per la circolazione.
Durante i tre giorni di cantiere, i mezzi pesanti dovranno quindi utilizzare percorsi alternativi. Tutti gli utenti della strada saranno comunque tenuti a rispettare la segnaletica temporanea presente sul posto, che disciplinerà la viabilità nell’area interessata.
Una misura temporanea, necessaria per permettere la manutenzione dell’arteria stradale e ridurre i rischi legati alla convivenza tra traffico e lavori in corso.