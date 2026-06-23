Incidente mortale di Ceriale, l'autore del video ancora con un vocale choc: "Vengo lì e vi sparo a tutti quanti"

Ha lasciato l'Italia per trasferirsi in Portogallo ma continuano a far discutere le parole del giovane responsabile dei filmati al centro delle polemiche dopo il tragico incidente della notte tra venerdì e sabato a Ceriale.

Dopo il primo video nel quale immortalava l'area dell'incidente, il carroattrezzi e la macchina dei carabinieri con risate e frasi che hanno lasciato tutti inorriditi e sbalorditi, avevano fatto seguito un messaggio di scuse e infine uno dove lo si vedeva in procinto di prendere l'aereo per lasciare il nosro paese dopo aver subito minacce davanti alla sua abitazione.

Ma nelle ultime ore sta circolando sui social un messaggio vocale con frasi ancora più forti pubblicato probabilmente nella giornata di ieri.

"Sono venuti a casa mia a prendere a pugni mio padre, fra poco, e dovrei chiedere scusa, scusa de che? Perchè ero ubriaco e ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina? Scusa perchè cos'altro dovrei dirlo? - ha detto - Fatevi un lavaggio di cervello prima di parlare, io avrò pure sbagliato ma ci sono modi e modi c....i di m....a ma siete fortunati che voglio bene alla mia famiglia sennò vengo lì e vi sparo a tutti quanti e poi non si parla più".

Nello schianto, avvenuto poco dopo l'una, aveva perso la vita la giovane Sofia Barberi, che avrebbe compiuto 23 anni il 26 giugno. Con lei, sullo scooter, l'amica Emma, rimasta gravemente ferita: ora è ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata, dopo un lungo intervento chirurgico nel quale le è stata amputata parte di una gamba sotto il ginocchio. Alla guida dell'utilitaria una ragazza diciannovenne, patente conseguita appena tre mesi prima, risultata negativa ai test su alcol e droghe e denunciata per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Il fascicolo è in mano alla Procura di Savona.

Nell'ultimo video, pubblicato su uno dei suoi profili, il ragazzo si filma poco prima di salire a bordo di un aereo. A fare da commento sono le sue stesse parole, con cui era tornato sull'accaduto: "Mi ha rovinato la vita sto incidente. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p... Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua".

A colpire nuovamente è soprattutto la leggerezza del tono, in stridente contrasto con la gravità di una vicenda che ha causato la morte di una ragazza e il ricovero di un'altra in condizioni serie. Una tragedia che continua a turbare l'intera comunità (Sofia, molto conosciuta in paese, lavorava in un Caf ed era figlia dell'assessora comunale ai Servizi sociali, Barbara De Stefano) e sulla quale proseguono gli accertamenti.

Ancora più discusso è il finale del filmato. Dalla scaletta dell'aereo, durante l'imbarco, il giovane ripete ridendo: "Remigrazione, remigrazione"; richiamo a uno degli slogan del generale Roberto Vannacci e del movimento Futuro Nazionale.