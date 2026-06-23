"Materie Prime Critiche", Scajola: "Serve una strategia nazionale sulle georisorse"

L'assessore regionale all'Urbanistica e alle Attività estrattive Marco Scajola ha partecipato oggi, presso la Camera di Commercio di Genova, al convegno nazionale dal titolo: “Materie Prime Critiche. Strategia nazionale, georisorse e ruolo dei professionisti”. L’iniziativa, organizzata dall'Ordine dei Geologi della Liguria ha avuto l'obiettivo di approfondire, con un approccio tecnico-istituzionale, il ruolo strategico delle georisorse nel contesto nazionale ed europeo.

"Regione Liguria è vicina ai professionisti - esordisce l'assessore regionale Scajola -. Questo tipo di iniziative permette un confronto aperto con l'obiettivo, condiviso, di migliorare e favorire lavoro e sviluppo. Il tema, complice l'odierno scenario internazionale, è più attuale che mai. Dobbiamo iniziare, come Paese, a guardare in casa nostra dove abbiamo energia e materie prime".

"Non è certamente semplice farlo, ma dovrà far parte del nostro immediato futuro. Come Regione Liguria abbiamo chiesto una programmazione nazionale per il recupero di energie che abbia, però, rispetto del territorio e delle vocazioni che ciascun luogo ha preso nel tempo. Faremo la nostra parte, come fatto nel 2020 con l'approvazione del Piano territoriale delle attività di cava che sta dando davvero grandi risultati".

"Tra pubblico e privato c'è sinergia nell'interesse economico di ciascun territorio. Credo che con una programmazione attenta e strategica ci siano tutte le condizioni per fare un buon lavoro da qui ai prossimi anni. Complimenti al presidente Alessandro Scarpati e a tutto l'Ordine dei Geologi ligure per aver organizzato questo interessante evento e, più in generale, per l'attività svolta quotidianamente", conclude.