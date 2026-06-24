Case popolari a Carcare, al via il bando E.R.P. per l’assegnazione degli alloggi

Parte la raccolta delle domande per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) nel Comune di Carcare.

Il nuovo bando, pubblicato nei giorni scorsi, consente ai cittadini in possesso dei requisiti previsti di concorrere per l’assegnazione di un’abitazione popolare.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è l’avvio di un progetto sperimentale di “autorecupero forfettario”, un percorso pensato per favorire il recupero di alcuni alloggi attraverso una modalità innovativa di intervento.

I moduli per presentare la domanda e il regolamento sono disponibili sui siti istituzionali di A.R.T.E. Savona e del Comune di Carcare. La documentazione può essere scaricata online oppure ritirata direttamente negli uffici comunali di piazza Caravadossi 26, aperti al pubblico esclusivamente il martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Le richieste potranno essere presentate a partire dal 23 giugno. Per i residenti in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea il termine ultimo è fissato alle 16 del 4 agosto. Per i cittadini residenti in Paesi extra Ue, invece, la scadenza è alle 13 del 21 settembre.

La domanda, completa della documentazione richiesta, potrà essere consegnata a mano presso il Comune negli orari indicati, inviata tramite raccomandata A.R. ad A.R.T.E. Savona oppure trasmessa via posta elettronica certificata. In quest’ultimo caso la PEC dovrà essere intestata al richiedente, pena l’esclusione.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Vendite, Affitti e Assegnazioni di A.R.T.E. al numero 019-8410221: gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16.