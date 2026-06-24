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Cronaca | 24 giugno 2026, 10:21

Cosseria, perde il controllo dell’auto sulla Sp 28 bis: giovane in codice giallo

Incidente nella mattinata nel tratto in salita verso Montecala dopo la rotonda di Marghero. Sul posto Croce Bianca di Carcare e autoinfermieristica India, il ragazzo trasportato al San Paolo di Savona

Cosseria, perde il controllo dell’auto sulla Sp 28 bis: giovane in codice giallo

Incidente stradale nella mattinata lungo la Sp 28 bis a Cosseria, dove intorno alle 8 è scattato l’allarme che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Il sinistro è avvenuto dopo la rotonda di Marghero, nel tratto in salita verso Montecala. Coinvolto un solo veicolo, guidato da un ragazzo che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso autonomamente il controllo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare e l’autoinfermieristica India. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Graziano De Valle

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