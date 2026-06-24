Dal caldo alla grandine: temporale colpisce la Val Bormida (VIDEO)

Sono giornate caratterizzate da caldo intenso quelle che sta vivendo tutta la Liguria, nel pomeriggio odierno però una perturbazione ha interessato alcune località della Val Bormida, portando con sé anche la grandine.

Le immagini documentano la situazione a Cairo Montenotte, dove i chicchi di grandine hanno fatto capolino nel giro di pochi minuti, offrendo un netto contrasto con le elevate temperature registrate nei giorni scorsi.

L'episodio conferma l'instabilità atmosferica che può accompagnare le ondate di calore estive, con fenomeni temporaleschi localmente intensi. Al momento non si segnalano particolari criticità.

A dare una misura dell'evento è Arpal: "A Montenotte inferiore è stato registrato un accumulo di 60.4 millimetri di pioggia in un'ora, un valore importante che conferma l’intensità dei rovesci in atto", ha spiegato sui suoi canali social. Il centro meteo regionale ricorda come il tutto non sia stato inaspettato: "Si tratta di fenomeni coerenti con quanto indicato nella Vigilanza meteorologica: per la giornata odierna era infatti stata segnalata una bassa probabilità di temporali forti tra la tarda mattinata e il pomeriggio, in particolare su D, E e sui rilievi di A, B e C".