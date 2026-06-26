Canone fisso e servizi inclusi: il noleggio a lungo termine è sempre più scelto dagli italiani

Chi usa l’auto ogni giorno, per lavoro, commissioni, scuola o trasferte frequenti, oggi guarda con molta più attenzione alla gestione complessiva del veicolo e non soltanto al prezzo d’acquisto. Il punto non è soltanto “quanto costa l’auto”, ma quanto costa tenerla in strada per anni tra assicurazione, manutenzione, pratiche e svalutazione.

I dati confermano che non si tratta di una tendenza marginale. Secondo UNRAE, nel 2025 il noleggio a lungo termine di auto e SUV ha superato in Italia 1,1 milioni di contratti, con una crescita del 16,1% rispetto all’anno precedente; la quota dei privati ha raggiunto il 14,2% del totale, in aumento del 19,1%. ANIASA segnala inoltre che il noleggio nel suo complesso ha inciso per il 30,6% delle immatricolazioni del 2025. Sono numeri che mostrano come questa formula sia ormai entrata stabilmente tra le opzioni considerate da chi deve cambiare auto.

Perché sempre più italiani lo prendono in considerazione?

La risposta più diretta è semplice: il canone mensile aiuta a pianificare. In un contesto in cui il parco auto italiano continua a invecchiare, la prospettiva di guidare un veicolo più recente senza affrontare acquisto, rivendita e costi imprevedibili è diventata più interessante di qualche anno fa. ACI ha rilevato che nel 2024 l’età mediana delle autovetture in Italia ha raggiunto 13 anni, con quasi un quarto del parco fermo ancora alle classi Euro 0-3. Questo rende più comprensibile perché molti automobilisti guardino a formule che consentono di sostituire l’auto con maggiore frequenza.

C’è anche un altro elemento da non sottovalutare: il noleggio a lungo termine viene scelto sempre più spesso come strada per accedere a modelli nuovi o a motorizzazioni più aggiornate. Nei dati UNRAE sul 2025, all’interno del lungo termine, le ibride plug-in sono cresciute del 51,8% e le elettriche pure del 51,6%. In pratica, per una parte del mercato il noleggio sta diventando anche un modo per provare tecnologie più recenti senza assumersi i rischi legati alla proprietà e alla futura rivendita del veicolo.

Che cosa significa davvero canone fisso?

Quando si parla di canone fisso, non si sta dicendo che ogni contratto è uguale all’altro. Si sta dicendo che, una volta definite le condizioni dell’offerta, il cliente conosce in anticipo l’importo mensile pattuito e le principali voci comprese nel servizio. Nel glossario di Ayvens, il canone mensile viene descritto come un importo fisso che include normalmente uso del veicolo, manutenzione, assicurazione e assistenza. È questa la ragione per cui il noleggio viene percepito da molti come una formula più leggibile rispetto alla gestione autonoma dell’auto di proprietà.

Il punto, però, va chiarito bene: “servizi inclusi” non significa automaticamente “qualsiasi cosa è compresa”. Le coperture possono prevedere franchigie, esclusioni e limitazioni di responsabilità; la manutenzione può essere indicata come ordinaria e straordinaria, ma resta comunque regolata dalle condizioni del provider; servizi come vettura sostitutiva o pneumatici possono essere opzionali. Anche il bollo non va dato per scontato come incluso: nelle offerte Ayvens online, per esempio, la tassa di proprietà è gestita dal provider ma fatturata separatamente dal canone.

Per orientarsi, conviene verificare sempre almeno questi aspetti:

Durata del contratto e chilometri annui inclusi;

e chilometri annui inclusi; Franchigie sulle coperture assicurative;

sulle coperture assicurative; Presenza effettiva di manutenzione , assistenza e altri servizi accessori;

, assistenza e altri servizi accessori; Condizioni previste in caso di chilometri eccedenti, usura anomala o recesso anticipato.

Da cosa dipende il costo mensile?

Il canone non nasce per caso. Viene costruito sulla base di alcuni elementi molto precisi: modello scelto, durata, percorrenza annua, eventuale anticipo e servizi inclusi. Arval indica come durata tipica del noleggio a lungo termine una fascia compresa tra 24 e 60 mesi; Ayvens, nelle formule online, propone combinazioni come 36, 48 o 60 mesi abbinate a diversi livelli di chilometraggio annuo. Questo significa che due offerte sullo stesso modello possono avere canoni molto diversi a seconda di come viene impostato il contratto.

Un passaggio importante riguarda l’anticipo. Nel noleggio a lungo termine non è una caparra e non va confuso con una cauzione. È una quota iniziale che può ridurre l’importo del canone mensile. La guida di Yoyomove lo spiega chiaramente: con l’anticipo zero non si versa nulla all’inizio, ma il canone mensile tende a essere più alto; quando invece si versa un anticipo, il canone si riduce. È quindi una scelta di equilibrio del budget, non una scorciatoia che rende il contratto automaticamente più conveniente.

Serve poi precisione anche sul linguaggio. Nel noleggio si parla di canone mensile, non di rata nel senso proprio del finanziamento. E soprattutto il noleggio non coincide con leasing o acquisto rateale. Alla fine del contratto il veicolo, in via generale, si restituisce; Ayvens spiega che al termine del noleggio il cliente può riconsegnare il mezzo ed eventualmente avviare un nuovo ordine, mentre l’eventuale acquisto finale dipende dalle condizioni previste dal provider e non è un passaggio automatico.

Dove si gioca la convenienza reale?

La convenienza del noleggio non si misura solo sul canone pubblicato nell’offerta. Si misura soprattutto sulla coerenza tra contratto e utilizzo reale dell’auto. Un automobilista che percorre molti chilometri ogni anno, per esempio, dovrebbe evitare di scegliere una soglia troppo bassa solo per abbassare il canone iniziale, perché i chilometri eccedenti possono generare costi aggiuntivi a fine contratto. Lo stesso vale per la durata: un vincolo pluriennale può essere utile per stabilizzare la spesa, ma va calibrato sulle esigenze effettive.

Anche il tipo di auto richiesto racconta qualcosa di questo cambiamento. Secondo ANIASA, nel 2025 la Fiat Panda è rimasta il modello più noleggiato nel lungo termine, con circa 19.400 unità, davanti a Volkswagen Tiguan e BMW X1. Il dato è interessante perché mostra che il noleggio non è una formula riservata a vetture premium o a clienti aziendali: riguarda anche modelli molto diffusi, scelti da chi cerca una soluzione pratica per la mobilità quotidiana.

Quando può essere utile un supporto nella scelta?

In mezzo a offerte, provider e condizioni diverse, avere un supporto nella lettura delle proposte può fare la differenza. In questo contesto si inserisce Yoyomove, che opera come piattaforma digitale e servizio di consulenza, accompagnando il cliente nella scelta della soluzione più adatta e collaborando con alcuni dei principali provider europei del settore. Tra le formule di Yoyomove che stanno attirando l’attenzione di molti automobilisti c’è anche il noleggio a lungo termine per privati senza anticipo, preso in considerazione soprattutto da chi preferisce evitare un esborso iniziale e distribuire la spesa all’interno del canone mensile, sempre in base alle condizioni dell’offerta e salvo approvazione da parte del provider.

Il valore di una consulenza di questo tipo non dovrebbe mai essere raccontato come una promessa assoluta sul “prezzo migliore” o sulla “consegna garantita”. Ha più senso leggerlo così: aiuta a capire quale combinazione di anticipo, durata, chilometri e servizi sia più coerente con l’uso previsto del veicolo. Ed è proprio qui che, spesso, si decide se un’offerta è davvero adatta oppure soltanto apparentemente conveniente.

Che cosa controllare prima della firma?

Prima della sottoscrizione conviene soffermarsi su alcuni punti che possono sembrare secondari e invece contano molto. Il primo riguarda la documentazione richiesta e la valutazione della pratica. Le guide di tutti player indicano, per i privati, documento d’identità, codice fiscale, patente, prova di reddito e IBAN.

Il secondo punto è la fine del contratto. Ayvens specifica che, alla riconsegna, il veicolo viene verificato secondo criteri di uso normale e che eventuali danni oltre l’usura ordinaria possono essere addebitati. Arval, nelle condizioni generali, richiama esplicitamente la restituzione del veicolo alla scadenza, in caso di risoluzione anticipata o recesso. Questo significa che il noleggio semplifica molto la gestione dell’auto, ma non elimina le responsabilità contrattuali del cliente.

I controlli più utili, prima della firma, sono in genere questi:

Costo dei chilometri extra e possibilità di rimodulazione del contratto;

e possibilità di rimodulazione del contratto; Eventuali addebiti per danni o accessori mancanti alla riconsegna;

o accessori mancanti alla riconsegna; Condizioni di recesso anticipato ;

; Servizi effettivamente compresi e servizi solo opzionali.













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