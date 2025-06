Schiamazzi fino a tarda notte, droga, liti e danneggiamenti: licenza sospesa due settimane per il bar di via Piave a Savona

Chiusura temporanea per il "Caffé Savona" di via Piave, nel centro cittadino del capoluogo, dove ieri sera si è svolto un blitz delle forze dell'ordine, anche a seguito delle diverse segnalazioni giunte nel tempo dai residenti per schiamazzi notturni, liti e comportamenti sospetti.

Il provvedimento è scattato nella mattinata di oggi, quando la Questura di Savona ha notificato ai titolari la sospensione della licenza per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La misura è il risultato di un controllo mirato effettuato nella serata di ieri da parte delle Volanti e degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, con il supporto della Polizia Locale di Savona e di un’unità cinofila. L’operazione rientra nei consueti servizi serali e notturni di controllo del territorio, intensificati per contrastare fenomeni di degrado e garantire la sicurezza urbana.

Il bar era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine a causa di numerose segnalazioni da parte dei residenti del quartiere, che lamentavano rumori molesti fino a tarda notte, episodi di violenza e sospette attività legate allo spaccio di droga. Nel corso del blitz, gli agenti hanno identificato una ventina di clienti: sei di loro sono stati segnalati amministrativamente perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Altri quantitativi di droga sono stati rinvenuti dall’unità cinofila dietro il bancone, nell’area riservata al personale.

Il controllo di ieri fa seguito a precedenti accertamenti della Polizia Locale, che avevano già evidenziato diverse irregolarità di tipo amministrativo, con conseguente redazione di verbali e avvio delle relative sanzioni. Proprio in virtù delle reiterate criticità, la Polizia Locale aveva anche richiesto al Sindaco l’adozione di un’ordinanza per la riduzione degli orari di apertura del locale.

L’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa ha quindi portato oggi alla firma del provvedimento del Questore, con la sospensione temporanea della licenza. Il locale resterà chiuso per quindici giorni.