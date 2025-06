Savona, 27enne ferito con due coltellate: codice rosso al Santa Corona

Paura nella notte a Savona, dove un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato intorno alle 2:30 nella zona della Darsena. L’aggressione, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha fatto scattare subito l’allarme.

Il giovane, ferito con due colpi da arma da taglio alla schiena — uno dei quali particolarmente profondo — è riuscito a raggiungere a piedi piazza Mameli, dove è stato soccorso. Stando a quanto riferito, presentava anche una sospetta frattura al naso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Croce Bianca di Savona, l’automedica e la Polizia di Stato.

Il 27enne è stato trasportato in codice rosso, ma cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

In compagnia del giovane erano presenti due ragazze e un ragazzo.