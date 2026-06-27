Il Vespa Club Cairo Montenotte a Roma per gli 80 anni dello storico scooter italiano

Il Vespa Club Cairo Montenotte a Roma per gli 80 anni della Vespa, al Foro Italico. L’iniziativa coinvolge migliaia di appassionati e numerosi Vespa club italiani e stranieri. Tra questi anche alcuni soci del sodalizio cairese, giunti nella Capitale per partecipare agli eventi inaugurali e al raduno internazionale.

Le celebrazioni si sono aperte con il taglio del nastro al Vespa Village alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, insieme alla presentazione delle iniziative istituzionali e della mostra “80 Years of an Icon”. È stata inoltre svelata la Vespa Edizione Ottantesimo, serie limitata a 1.946 esemplari in omaggio all’anno di nascita del modello Vespa.

Per i soci del club cairese il viaggio ha significato un percorso di circa 500 chilometri tra Cairo Montenotte e Roma, a testimonianza della passione che anima il movimento dei Vespa club.

Le celebrazioni proseguiranno nella Capitale fino al 28 giugno con eventi e iniziative aperte al pubblico.