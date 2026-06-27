Savona, il Consiglio comunale vota all'unanimità contro la centrale unica del 118

Un voto all'unanimità contro la centrale unica del 118 e per chiedere che quel servizio, nato proprio a Savona decenni fa, resti sul territorio.

Così il Consiglio comunale si è espresso sulla mozione che evidenzia la necessità di mantenere la centrale operativa del 118 sul territorio, contro la centralizzazione voluta dalla Regione. Una centralizzazione che, a detta della stessa Regione, non avrà conseguenze sul servizio, sui tempi di risposta e sulla qualità dell'assistenza, ma garantirà un servizio più efficiente e omogeneo.

Il Comune di Savona, come altri enti locali della provincia, non è però convinto della riorganizzazione del sistema di emergenza territoriale, che prevede l'accorpamento delle cinque centrali operative del 118 in un'unica centrale regionale a Genova.

A questo proposito è stata chiesta la convocazione, in tempi brevi, di una Commissione tematica alla quale invitare l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, la coordinatrice di Asl2 Liguria Monica Cirone, il direttore del 118, gli operatori del servizio e i sindacati.

I timori espressi dai consiglieri durante la seduta, sia di maggioranza sia di opposizione, sono diversi. Quello maggiore è la perdita della conoscenza diretta del territorio, che spesso permette di individuare rapidamente località, percorsi alternativi e criticità logistiche.

È stato evidenziato come la presenza di più centrali operative rappresenti una garanzia aggiuntiva in caso di guasti tecnici, sovraccarichi o eventi straordinari che potrebbero compromettere il funzionamento di una centrale unica.

La centrale unica è prevista nel nuovo piano sociosanitario della Regione. Nel precedente piano sociosanitario, approvato a novembre 2023, era già prevista la riduzione da cinque a tre centrali 118, con l'accorpamento delle due centrali del Ponente e delle due del Levante. Questo disegno è stato poi superato dal nuovo piano che contempla un'unica struttura, passando da cinque centrali a una sola, con sede a Genova, presso l'ospedale San Martino.

"Non si tratta di una difesa localistica – è intervenuto il sindaco Marco Russo – ma di una posizione molto chiara sull'efficienza di un servizio cruciale come quello sanitario. È anche un modo per sottolineare come quei problemi che avevamo individuato allora nella riforma sanitaria si stiano oggi presentando".

Sulla questione sarà convocata anche la Consulta Inclusione, Accoglienza e Benessere, per approfondire i contenuti della mozione e raccogliere i pareri delle realtà che si occupano di disabilità, anziani e persone con altre forme di fragilità.