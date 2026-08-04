Centrale operativa 118, il Pd attacca l’amministrazione Garbarini: "Riveda la posizione sulla mozione di 'Uniti per Albisola'"

"Invitiamo l’amministrazione guidata dal sindaco Garbarini a rivedere la propria scelta, nell’interesse dell’intero territorio provinciale". A dichiararlo sono la Federazione provinciale del Partito Democratico e il Circolo Pd di Albisola Superiore, intervenuti in merito alla votazione della mozione sull’accorpamento della centrale operativa del 118, discussa durante il Consiglio comunale del 30 luglio 2026.

"Il gruppo di minoranza 'Uniti per Albisola' ha presentato una mozione, elaborata dalla consigliera del Partito Democratico Serena Cello con il supporto del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello, con l’obiettivo di impegnare il Comune a prendere posizione contro la decisione della Regione Liguria di chiudere la centrale operativa del 118 di Savona entro la fine del 2026", commentano il segretario provinciale Emanuele Parrinello e il segretario di Circolo Giovanni Testa.

"Scelta che presenta diverse criticità. Innanzitutto una perdita in termini di conoscenza del territorio, dato che gli operatori locali non saranno trasferiti nel capoluogo, causando quindi un rischio di disservizi in una provincia come Savona caratterizzata da aree interne difficilmente raggiungibili, problemi cronici di viabilità e un grande flusso turistico estivo. A questo si aggiunge, in caso di problemi alla centrale unica, il rischio di rimanere senza il servizio, dove invece centrali diffuse avrebbero potuto compensare".

"La seduta è stata presieduta dal vicesindaco Luca Ottonello e durante la votazione sulla mozione la maggioranza si è astenuta: dato l'ovvio voto favorevole della minoranza, la mozione sarebbe dovuta risultare approvata. Tuttavia dopo una richiesta di rivalutazione e il benestare del Segretario Comunale è stata svolta nuovamente la votazione. Questa volta la maggioranza ha votato contro, di fatto respingendo la richiesta di schierarsi contro la chiusura del 118 savonese", aggiungono.

"Non solamente la normale procedura delle votazioni è stata violata (quando mai in un Consiglio comunale è stato necessario ripetere tutto perché ci si è sbagliati), ma soprattutto durante la seconda votazione è emerso ciò che l'amministrazione pensa veramente: cioè di essere a favore dello smantellamento della centrale operativa di Savona, appiattendosi completamente sulla linea regionale e piazzandosi sul fronte opposto di diversi altri comuni come Albisola Marina dove la stessa mozione, proposta dal sindaco Gianluca Nasuti, è stata approvata a maggioranza e la stessa Savona, dove invece una mozione simile è passata all'unanimità, con anche il supporto della parte politica di riferimento dell'amministrazione di Albisola".

"La decisione è stata motivata dalla presenza di un documento molto blando che impegnerebbe la Regione a garantire una centrale di backup su Savona e la formazione degli operatori genovesi sul nostro territorio. Una soluzione di ripiego non garantita che comunque non garantirebbe la certezza di un servizio efficiente".

"Come Partito Democratico ci siamo schierati nettamente contro la scelta dell'accorpamento e continueremo a batterci perché ciò non avvenga", concludono.