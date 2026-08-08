Punti ristoro negli ospedali savonesi, slitta di altri tre mesi la gara per l'affidamento

Si allungano ancora i tempi per l'assegnazione della gestione dei punti ristoro negli ospedali San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria di Misericordia di Albenga.

ATS Liguria ha infatti disposto una nuova proroga di tre mesi del termine per concludere la procedura di gara avviata per affidare in concessione il servizio, comprensivo dei lavori di manutenzione e riqualificazione dei locali.

La decisione è contenuta in una determinazione del Provveditorato dell'Area 2, firmata il 5 agosto, che si avvale della possibilità prevista dal Codice degli appalti di estendere ulteriormente i tempi di conclusione della procedura. Si tratta della seconda proroga: una prima estensione di tre mesi era già stata concessa lo scorso marzo.

La gara, approvata nel luglio 2025, riguarda i punti ristoro dei tre principali ospedali del Savonese e prevede, oltre alla gestione del servizio di bar e ristoro, anche interventi di manutenzione, riqualificazione dei locali e gli oneri di progettazione. L'affidamento dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla base del rinvio ci sono le verifiche ancora in corso. Per i lotti relativi agli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure sono infatti ancora in corso i controlli successivi all'apertura delle offerte economiche. Per il lotto dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, invece, la commissione giudicatrice sta ancora esaminando le offerte tecniche e assegnando i relativi punteggi.