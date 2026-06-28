Millesimo, scontro tra auto e moto sulla Sp 28 bis: tre feriti trasportati al Santa Corona

Un incidente stradale si è verificato lungo la Sp 28 bis, nel territorio di Millesimo. L’allarme è scattato poco dopo le 13 e la macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata.

Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto una vettura e una moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre della Croce Rossa di Millesimo e Cengio, l’automedica e l’auto infermieristica India.

Sono state mobilitate anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.