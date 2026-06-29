Agnese Rizzo trionfa a Lodi: alla cantante di Cairo Montenotte il "Premio della Critica"

La Val Bormida che canta e convince anche fuori regione. È arrivato fino a Lodi il talento di Agnese Rizzo, che sabato 27 giugno ha conquistato il "Premio della Critica" alla finalissima del concorso canoro “Le Voci di Lodi”, imponendosi come unica artista ligure in gara in una serata di alto livello musicale.

La giovane interprete, residente a Cairo Montenotte, ha saputo distinguersi in un contesto competitivo e variegato, raccogliendo il riconoscimento della giuria per qualità interpretativa, presenza scenica e sensibilità artistica. Un risultato che la proietta con maggiore solidità nel panorama musicale emergente.

"Ci tengo a ringraziare di cuore il direttore artistico, Federico Finotello, per la splendida organizzazione e l’accoglienza. Un ringraziamento speciale va anche all’Accademia Gaffurio per essersi esibita e aver arricchito una serata già di per sé indimenticabile. Tornare a casa con il Premio della Critica è un onore immenso", ha commentato la Rizzo a margine della finale.

Un premio che, al di là del valore simbolico, rappresenta un passaggio significativo nel percorso artistico della cantante valbormidese, che continua a costruire la propria identità musicale tra studio, palco e riconoscimenti.