L’ufficio Educazione alla legalità del Comando di Polizia Locale di Albenga in visita a Upega, Terra Brigasca

Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, l’Ufficio Educazione alla legalità del Comando di Polizia Locale di Albenga ha portato nelle scuole un percorso di educazione civica dedicato alla storia della popolazione brigasca, divisa al termine della II Guerra Mondiale tra Italia e Francia, tra le province di Imperia e Cuneo e il Dipartimento delle Alpi Marittime.





Da questo lavoro è nato il racconto “Sotto il cielo d’Europa”, successivamente pubblicato anche sulla rivista A Vastera, periodico della comunità brigasca diffuso su entrambi i lati del confine.





Ieri, domenica 28 giugno, la comunità brigasca ha invitato una delegazione del Comando a Upega, dove il filmato è stato proiettato e il racconto condiviso con i partecipanti e la popolazione locale.

Per il Comando di Polizia Locale di Albenga erano presenti il Commissario Superiore Gianluca Dagnino, il Sovrintendente Barbara Dell’Olio e l’Ispettore Raffaele Olmi.

Hanno partecipato inoltre alcuni bambini autori dei disegni realizzati nell’ambito del progetto e il sindaco di Briga Alta, professoressa Federica Lanteri.

Prima della proiezione, una guida forestale ha accompagnato i bambini in un’escursione nel bosco, durante la quale hanno potuto conoscere e riconoscere gli animali che lo popolano, con particolare attenzione alle numerose specie di insetti presenti nell’area.

Per tutti i partecipanti, bambini e adulti, si è trattato di un’esperienza particolarmente significativa e formativa.

Il professor Carlo Lanteri, direttore della rivista A Vastera, ha infine donato ai componenti del Corpo un volume di poesie e filastrocche in lingua brigasca, corredato dalla traduzione in italiano e in francese.

Afferma l’assessore delegato alla Polizia Locale: “L’attività di educazione alla legalità svolta dalla Polizia Locale rappresenta un importante strumento di crescita civica per le nuove generazioni. Il progetto dedicato alla comunità brigasca ha saputo unire memoria, identità e conoscenza del territorio, offrendo ai ragazzi un’occasione preziosa di riflessione sulla storia e sui valori europei. La partecipazione all’iniziativa di Upega conferma il valore di un percorso che ha saputo coinvolgere scuole, famiglie e comunità locali, creando un significativo ponte tra passato e presente”.