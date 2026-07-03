Saldi estivi al Molo 8.44: dal 4 luglio shopping, occasioni e grandi marchi a Vado Ligure

Al Molo 8.44 di Vado Ligure l’estate entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping: i saldi estivi. Da sabato 4 luglio, data ufficiale di partenza in Liguria, il centro commerciale si prepara ad accogliere clienti e visitatori con tante occasioni per rinnovare il guardaroba, scegliere nuovi accessori, pensare alla casa, al tempo libero e alle vacanze.

Una vera opportunità per concedersi una giornata di acquisti tra grandi marchi, proposte per tutta la famiglia e punti vendita pensati per rispondere a esigenze diverse: dalla moda donna, uomo e bambino allo sport, dalla cura della persona agli articoli per la casa, fino ai giochi e alla spesa quotidiana.

Ampio spazio, come sempre, alla moda, con insegne come Blukids, Jack & Jones, Takko Fashion, DeN Store, Guess, Motivi, Fiorella Rubino, Terranova, Conbipel, H&M, Conte Scarpe Moda e Please. Un’offerta trasversale che permette di trovare capi casual, outfit più eleganti, abbigliamento per il tempo libero, proposte per bambini e soluzioni adatte a ogni stile e budget.

Per chi ama lo sport, le attività all’aria aperta o semplicemente vuole prepararsi alle vacanze con l’attrezzatura giusta, Decathlon rappresenta una tappa ideale. Chi invece cerca idee per la casa può trovare spunti e occasioni da Croff e TEDi, mentre per la cura quotidiana e il benessere non mancano le proposte di Acqua & Sapone.

Il Molo 8.44 offre inoltre soluzioni anche per la famiglia e il tempo libero, con Giocheria per il mondo dei giochi e Arcaplanet per chi desidera prendersi cura dei propri animali. A completare l’offerta, Coop, punto di riferimento per la spesa e le necessità di tutti i giorni.

L’avvio dei saldi diventa così l’occasione perfetta per vivere il centro non solo come luogo di acquisto, ma come spazio da attraversare, scoprire e vivere con calma: una destinazione comoda e completa per chi arriva da Vado Ligure, Savona e dal territorio circostante.

Dal 4 luglio, dunque, al Molo 8.44 lo shopping estivo parte con una marcia in più: tante vetrine, tante occasioni e la possibilità di trovare tutto ciò che serve per affrontare la stagione con stile, praticità e convenienza.