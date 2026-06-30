Montezemolo celebra il suo oro dolce: il 4 e 5 luglio torna la 35ª Fiera Regionale del Miele

Il profumo del miele torna a invadere le strade di Montezemolo. Sabato 4 e domenica 5 luglio il piccolo comune dell'Alta Langa ospiterà la 35ª Fiera Regionale del Miele, un appuntamento che rappresenta da decenni uno dei principali punti di riferimento per il mondo dell'apicoltura piemontese e non solo.

L'edizione 2026 assume un significato particolare. Dopo il grande ritorno dello scorso anno, che ha riportato in vita una manifestazione rimasta ferma per dieci anni, la fiera ottiene nuovamente il riconoscimento di Fiera Regionale, un traguardo che ne certifica il prestigio e l'importanza per l'intero comparto apistico piemontese.

Nata nel 1979 e riconosciuta come Fiera Regionale del Miele già nel 1996, la manifestazione è tra le più antiche dedicate all'apicoltura in Piemonte e ha contribuito a fare di Montezemolo una delle capitali italiane del miele, tanto da essere tra i soci fondatori dell'associazione nazionale Le Città del Miele.

Per due giorni il paese si trasformerà in una grande vetrina delle produzioni apistiche e delle eccellenze del territorio, con espositori, degustazioni e momenti di approfondimento dedicati al mondo delle api e ai prodotti dell'alveare: dal miele di acacia a quello di castagno, passando per millefiori, propoli, pappa reale e cosmetici naturali.

Il programma

Sabato 4 luglio

· Ore 9.00 – Apertura degli stand e della mostra mercato.

· Ore 11.30 – Inaugurazione ufficiale della fiera e consegna del premio Ape d'Oro.

· Ore 12.15 – Intitolazione della piazza in onore e ricordo di Secondo "Dino" Robaldo, figura storica legata al territorio e alla manifestazione.

· Ore 21.30 – Spettacolo musicale con la Jerry Cariello's Big Band.

· Ore 23.00 – Chiusura degli stand.

Domenica 5 luglio

· Ore 9.00 – Apertura degli stand.

· Ore 10.00 – Convegno tecnico: "Quale futuro per l'apicoltura piemontese: sfide locali e scenari europei", momento di confronto dedicato al presente e al futuro del settore.

· Ore 11.00 – Presentazione del Calendario di poesie per Montezemolo, a cura di Maria Tazzari Caruso.

· Ore 16.00 – Degustazione sensoriale di mieli tipici piemontesi, organizzata dall'associazione Aspromiele e dalla Cooperativa Piemonte Miele. L'appuntamento è gratuito, con prenotazione al numero 347 8890490.

· Ore 20.00 – Chiusura dell'esposizione.

La Fiera del Miele non è soltanto un evento espositivo, ma anche un'occasione per riscoprire il valore dell'apicoltura, un settore fondamentale per la tutela della biodiversità e per l'economia delle aree interne. Un fine settimana che unisce tradizione, cultura, musica e sapori autentici, confermando Montezemolo come una delle capitali piemontesi del miele.