Al Boca Beach arriva "JUICY SUNDAY": il nuovo appuntamento tra pranzo, spettacolo e beach party

Il Boca Beach Sanremo è pronto a inaugurare una delle grandi novità dell'estate 2026. Domenica 5 luglio debutta JUICY SUNDAY, il nuovo appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento.

Dalle ore 13.00 fino al tramonto, il beach club si trasformerà nel palcoscenico della domenica più coinvolgente della Riviera, dando ufficialmente il via alla stagione estiva con un format completamente rinnovato.

JUICY SUNDAY nasce per offrire molto più di un semplice pranzo: un evento capace di unire la qualità della proposta gastronomica all'energia di un grande party. Tra cocktail, bottiglie, lettoni, baldacchini e un'atmosfera esclusiva direttamente sulla spiaggia, gli ospiti saranno accompagnati in un pomeriggio dove ogni momento sarà scandito dalla musica e dallo spettacolo.

Durante il pranzo, DJ, performer, ballerini e artisti daranno vita a un intrattenimento coinvolgente che accompagnerà ogni portata, trasformando il ristorante in un vero e proprio show dal vivo. Scenografie a tema, coreografie, costumi originali e un allestimento curato nei minimi dettagli renderanno ogni domenica un'esperienza unica.

La proposta gastronomica prevede un menù à la carte, con una selezione di piatti che valorizzano il pesce fresco, la cucina mediterranea e la tradizione italiana, affiancati da creazioni contemporanee e ricercate. Completa l'offerta una ricca carta dei vini e una selezione di cocktail studiata per accompagnare ogni momento della giornata.

Con il passare delle ore, il ritmo salirà di intensità fino a trasformare il pranzo in un autentico beach party. Il DJ set accompagnerà gli ospiti fino al tramonto in una festa continua fatta di musica, energia e divertimento, con ospiti speciali, spettacoli e animazione.

Per chi desidera vivere l'atmosfera di JUICY SUNDAY senza partecipare al pranzo, sarà possibile accedere direttamente al beach party a partire dalle ore 16.00, entrando nel vivo della festa tra DJ set, spettacoli, cocktail e intrattenimento fino al tramonto.

Dalle ore 18.00, durante la suggestiva Golden Hour, il Chiringuito del Boca Beach ospiterà il "FOOD TIME", l'aperitivo firmato JUICY SUNDAY. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per accompagnare il tramonto con una selezione di proposte food, cocktail, buona musica e l'inconfondibile atmosfera del Boca Beach, per concludere la giornata nel modo migliore.

Con JUICY SUNDAY, il Boca Beach conferma la propria vocazione a essere uno dei beach club di riferimento della Riviera, proponendo un format capace di coniugare ristorazione, entertainment e lifestyle in un'unica esperienza.

La prenotazione del tavolo per il pranzo è fortemente consigliata.

BOCA BEACH SANREMO

Corso Guglielmo Marconi, 99

18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

Tel. +39 324 8047852

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