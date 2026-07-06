Savona, camperisti contro l’ordinanza "anti bus turistici"

L’Associazione nazionale Coordinamento Camperisti attacca il sindaco di Savona, Marco Russo, in merito all’ordinanza “anti bus turistici”.

In una nota, l’associazione definisce il primo cittadino “un esempio di sindaco che, non attivando il PUT con la rilevazione dei flussi di traffico, la rilevazione di tutti i parcheggi, la riorganizzazione degli stessi e l’individuazione delle fermate del trasporto pubblico utili, emana provvedimenti che hanno come risultato la dimostrazione di una micidiale incompetenza a gestire i beni pubblici”.

Nel comunicato si aggiunge inoltre: “Abbiamo la tecnologia, abbiamo le leggi, abbiamo il personale competente: manca solo l’essere umano capace di utilizzare dette risorse per far sviluppare ogni aspetto socio economico della nazione”.