La TV satellitare gratuita: la soluzione per case vacanza, camper e seconde case

Ad esempio, la pace di guardare i programmi televisivi preferiti. Al mare, in montagna o a bordo di un camper, poter contare su una ricezione stabile per seguire notiziari, eventi sportivi, film e programmi di intrattenimento senza interruzioni, aiuta a rendere una vacanza davvero perfetta.

In molte località turistiche il segnale del digitale terrestre può risultare meno stabile rispetto ai grandi centri abitati. Per questo motivo, la ricezione via satellite è oggi una valida alternativa per continuare a vedere la TV nella migliore qualità di visione anche lontano da casa.

Perché scegliere una TV con satellitare integrato?

Sempre più televisori di ultima generazione integrano un sintonizzatore satellitare, per eliminare la necessità di collegare dispositivi esterni in molte situazioni. Una caratteristica che rende l'installazione più semplice è un vantaggio particolarmente apprezzato nelle seconde case e nei camper, dove lo spazio disponibile è spesso limitato.

Il vantaggio? La ricezione satellitare ci fa accedere a un'ampia offerta televisiva anche nelle aree in cui il segnale del digitale terrestre può risultare meno efficace.

Oltre 130 canali disponibili anche in HD

Grazie alla piattaforma satellitare gratuita tivùsat è possibile accedere a oltre 130 canali televisivi e radiofonici, molti dei quali disponibili anche in alta definizione 4K, con un'offerta che comprende informazione, sport, cinema, intrattenimento, programmi per bambini e documentari.

La visione dei canali non prevede un canone di abbonamento, ecco perché è una soluzione pratica per chi desidera continuare a seguire la programmazione televisiva anche durante i soggiorni fuori casa.

Come utilizzare una TV con satellitare integrato

Come funziona la tv con satellitare integrato? Prima informazione necessaria: la TV connessa certificata "la tivù" garantisce la piena compatibilità sia con il digitale terrestre sia con tivùsat.

Per utilizzare tivùsat è necessario installare una CAM certificata tivùsat nell'apposito slot del televisore. La smartcard inclusa nella confezione dovrà poi essere attivata per iniziare a vedere i canali. È inoltre necessario disporre di una parabola orientata sul satellite Hotbird 13° Est.

Una soluzione ideale per la casa delle vacanze

Una TV con satellitare integrato può rivelarsi particolarmente utile nelle seconde case, negli appartamenti utilizzati durante l'estate e nei camper, dove semplicità di installazione e praticità rappresentano aspetti importanti.

Prima della partenza è consigliabile verificare il corretto funzionamento dell'impianto satellitare e la disponibilità della CAM certificata tivùsat, così da poter usufruire della piattaforma fin dal momento dell'arrivo.

TV di qualità anche lontano da casa

Disporre di una TV con satellitare integrato è la strategia più facile per avere l'impianto televisivo nelle casa vacanze o in camper: continuare a seguire i propri programmi preferiti anche durante i periodi trascorsi lontano dalla propria casa, senza dover dire mai no ai veri comfort.









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