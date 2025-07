Cala il gradimento del presidente Bucci dal giorno dell’elezione: lo studio di Noto Sondaggi lo mette al quattordicesimo posto nazionale

Non è un periodo da incorniciare per il centrodestra ligure e, nello specifico, per quello genovese. Dopo la vittoria del centrosinistra che ha portato a Palazzo Tursi la sindaca Silvia Salis, ora arrivano i dati di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore a certificare un calo nel gradimento del presidente Marco Bucci.

La rilevazione riguarda i primi mesi della neo amministrazione regionale, da ottobre 2024. Bucci, in una classifica dominata dagli irraggiungibili Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia-Giulia) e Luca Zaia (Veneto), si piazza al 14° posto nazionale con il 47%, mentre è al 9° per l’andamento dal giorno delle elezioni sino a quello della rilevazione: -1,8%.

L’analisi di Antonio Noto, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, parlano di chi amministra come “parafulmine della politica”, ma in Liguria i dati della rilevazione sono anche la conferma di un cambio di rotta che Genova ha messo in atto già dal voto delle regionali, quando Bucci è riuscito a imporsi grazie all’ottimo risultato in provincia di Imperia, mentre già a ottobre la ‘sua’ città (dati alla mano) sembrava avergli voltato le spalle. Una tendenza poi confermata dall’esito delle comunali e con cui, inevitabilmente, ora il centrodestra dovrà fare i conti.