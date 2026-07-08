“Medical to Mars”, i camici del San Paolo tornano in scena per la solidarietà

Un appuntamento ormai consolidato è pronto a ripetersi per il Medical Mystery Tour, realtà nata all’interno dell’ospedale San Paolo di Savonae capace negli anni di coniugare la passione per il teatro e la musica con l’impegno verso il territorio.

E così medici, infermieri e operatori sanitari del nosocomio savonese torneranno a indossa i panni di artisti per una nuova sfida all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà con “Medical to Mars” il nuovo spettacolo che debutterà sabato 11 luglio alla Fortezza del Priamar di Savona, per poi approdare domenica 12 luglio ai Giardini a mare di Vado Ligure.

Due serate che uniranno spettacolo e beneficenza, con le offerte raccolte durante gli appuntamenti destinate all’acquisto di dotazioni sanitarie per l’ambulatorio pubblico della Valle di Vado.

L’iniziativa vedrà la collaborazione dei soci del Lions Club “Vada Sabatia”, impegnati nell’accoglienza del pubblico e nell’organizzazione delle serate, oltre che nella raccolta delle offerte.