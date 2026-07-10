Fitness anticipato e saldi estivi: le novità al Molo 8.44

Cambia l’orario delle lezioni gratuite di fitness all’aperto al Molo 8.44 di Vado Ligure.

Per tutta la stagione estiva, l’appuntamento del sabato mattina viene anticipato alle ore 9.00, rispetto alle 9.15 previste finora. Una variazione pensata per permettere ai partecipanti di allenarsi nelle ore più fresche della giornata.

Le lezioni, della durata di circa 90 minuti, si svolgono ogni sabato al primo piano del Molo 8.44 e combinano ginnastica posturale e allenamento funzionale, con esercizi dedicati al rinforzo muscolare, alla mobilità, allo stretching e al miglioramento della postura.

Le attività, adatte a diversi livelli di preparazione, sono guidate da un istruttore qualificato CSEN, FIDAL e UEFA C. La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo, eventuali annullamenti vengono comunicati attraverso le storie dei canali Instagram e Facebook del Molo 8.44.

Intanto, al Molo 8.44 sono entrati nel vivo anche i saldi estivi, con sconti fino al 70% nei negozi aderenti.

Un’occasione per gli acquisti di tutta la famiglia, grazie a un’offerta che spazia dalla moda, con brand come H&M, Guess e Terranova, allo sport con Decathlon. Non mancano le proposte per la casa da Croff, per la cura della persona da Acqua & Sapone, oltre a giochi, prodotti per animali e spesa quotidiana da Coop.

Sport, shopping e occasioni per vivere l’estate: al Molo 8.44 la stagione continua con tanti appuntamenti e opportunità.