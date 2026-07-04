Insulti e minacce all'Anpi di Stella dopo il "caso" del saluto fascista dell'ex vicesindaco: "Un segnale molto negativo, serio e preoccupante"

Insulti, minacce e commenti pesanti dopo la presa di posizione a seguito del video nel quale era stato immortalato mentre faceva il saluto fascista con in sottofondo "Giovinezza" l'ex vicesindaco e assessore di Stella Maurizio Donati che poi aveva presentato le sue dimissioni.

L'Anpi di Stella non ci sta e tramite il suo presidente Stefano Crescione ha voluto condannare gli attacchi subiti.

"In seguito ai fatti che hanno coinvolto il vicesindaco di Stella abbiamo tenuto una posizione ferma ma di assoluto rispetto per ogni persona ed istituzione coinvolta. Il nostro comunicato è stato bersaglio di insulti e commenti a dir poco fuori ogni logica, senza alcuna contestualizzazione dell'accaduto - ha detto Crescione -Il nostro compito, almeno per la Sezione per cui ho l'onore e l'onere di essere presidente, è quello di ricordare doverosamente chi ha dato la propria vita per i valori della libertà, uguaglianza, condivisione, scelta. In un contesto di totale oppressione dovuto al nazifascismo. Il nostro dovere è attualizzare tutto questo, portando anche nelle scuole questi valori. Gli insulti e le minacce ricevuti nei giorni scorsi sono un segnale molto negativo, serio e preoccupante. Per fortuna c'è anche chi ci ha supportati senza alcuna esitazione".

"La nostra intenzione è quella di continuare a fare il lavoro che in 2 anni abbiamo fatto nel nostro territorio, collaborare con altre associazioni e con l'amministrazione comunale - precisa il numero uno della sezione intitolata a Sandro Pertini - Mantenendo alta la testa e la guardia. Per questo stiamo organizzando la prima edizione della pastasciutta antifascista della sezione Sandro Pertini di Stella. Avremo bisogno di voi, daremo un forte segnale della nostra presenza".