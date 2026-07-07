UlisseFest, il reggae di Julian Marley sbarca a Genova

Julian Marley arriva a Genova: il 9 luglio ai Giardini Luzzati per UlisseFest, il festival ufficiale di Lonely Planet in Italia dedicato ai viaggi, alla cultura e all'esplorazione. Quest'anno il festival celebra la Giamaica, e quale ospite migliore di Julian Marley, erede della più iconica famiglia del reggae, per raccontarne la musica, l'identità e lo spirito attraverso un concerto speciale.

Unica occasione per vivere il reggae autentico di uno degli eredi della dinastia Marley: Genova è una delle sole due tappe italiane del tour europeo.

Giovedì 9 luglio i Giardini Luzzati ospiteranno uno degli appuntamenti più attesi dell'Ulisse Fest: sul palco salirà Julian Marley, poliedrico artista internazionale, figlio della leggenda del reggae Bob Marley e tra i più autorevoli interpreti della musica roots contemporanea.

Cantautore, musicista e produttore, Julian Marley ha costruito negli anni un percorso artistico personale, mantenendo vivo il patrimonio musicale e spirituale della famiglia Marley. Le sue canzoni fondono reggae, roots, jazz e sonorità world, sempre guidate dai valori del movimento Rastafari: spiritualità, unità, amore, rispetto per la natura e consapevolezza sociale.

Reduce dal successo del suo ultimo singolo "Give to Life", un brano che celebra il profondo legame tra l'uomo e la natura attraverso il principio del dare e ricevere, Julian continua a diffondere un messaggio di pace, equilibrio e responsabilità verso il pianeta.

Un tema centrale nella sua produzione artistica, che si riflette in ogni sua esibizione dal vivo. Accompagnato dalla storica band The Uprising, Julian Marley promette uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare grandi classici del suo repertorio ai brani più recenti, con tutta l'energia e la profondità che hanno reso il reggae una musica universale.

Vincitore del Grammy Award per il miglior album reggae con Colors of Royal (2024), Julian Marley è riconosciuto come uno degli ambasciatori più autentici della cultura giamaicana nel mondo. Ogni concerto è un viaggio musicale e spirituale che unisce generazioni di appassionati.

La tappa di Genova rappresenta una delle sole due date italiane di un tour europeo che attraverserà il continente per sei settimane, confermando l'importanza dell'appuntamento genovese all'interno della stagione musicale estiva.

Un'occasione imperdibile per assistere dal vivo a uno degli artisti più rappresentativi della scena reggae internazionale, in una serata che promette emozioni, grandi vibrazioni e tutta l'eredità musicale della famiglia Marley.

Biglietti: €15,00 + diritti di prevendita su vivaticket.com

Per accedere è necessaria la tessera dei Giardini Luzzati (€10, validità 365 giorni), acquistabile su www.spazio-comune.org