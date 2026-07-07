Genova accoglie l'UlisseFest 2026: al via la festa del viaggio firmata Lonely Planet

C'è una parola che accompagna da sempre il viaggio: partire. Ma partire non significa necessariamente allontanarsi. Può voler dire cambiare prospettiva, mettere in discussione certezze, cercare nuovi punti di vista. È da questa riflessione che nasce Elogio della fuga, il tema della nona edizione di Lonely Planet UlisseFest – La Festa del Viaggio.

Nata da un'idea di Lonely Planet e diventata negli anni uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla cultura del viaggio, UlisseFest riunisce ogni anno scrittori, giornalisti, fotografi, divulgatori, musicisti, esploratori, scienziati e viaggiatori provenienti da discipline e percorsi differenti. A Genova il festival trova una delle sue sedi più naturali: città di mare, di partenze e ritorni, di commerci e migrazioni, di incontri tra culture e mondi diversi.

Quest’anno il programma si muove tra geopolitica e letteratura, grandi esplorazioni e musica, città globali e territori marginali, intrecciando un racconto corale che attraversa territori, continenti e discipline. La sostenibilità, valore che da sempre ispira la visione del viaggio di Lonely Planet, trova una concreta espressione nella collaborazione con Regionale Trenitalia, Official Green Partner. Treni, cammini, biciclette, gastronomia e artigianato diventano così strumenti per esplorare il mondo in modo più consapevole, valorizzando comunità, culture e territori.

Le anteprime dell'8 e 9 luglio: il viaggio comincia prima

L'8 luglio alle 18.30, all'Ostello Bello, Nicolò Guarrera – conosciuto come Pieroad – ripercorrerà i quattro anni trascorsi camminando intorno al mondo, trasformando la sua esperienza in un racconto di incontri, cambiamenti e scoperte.

Il 9 luglio alle 16 presso il Palazzo Tobia Pallavicino si terrà l’inaugurazione della mostra Messico: oltre l’Orizzonte visivo. La mostra non è solo una cronaca di viaggio nel cuore del Messico, ma un confronto dialettico tra due modi complementari di intendere la fotografia di reportage. L'Anima Cromatica, lo sguardo si posa sull'invisibile quotidiano, catturando la vibrazione dei colori, l'intimità dei volti e il dettaglio che racconta una cultura intera. È una fotografia di "ascolto" e di empatia di Cristina Corti. La Struttura del paesaggio, una visione che cerca l'equilibrio delle forme, la profondità del bianco e nero e la maestosità degli spazi. La sua è una fotografia di "visione" e di architettura naturale di Fabrizio Lava. In collaborazione con Neos e con la Camera di Commercio del Messico in Italia.

Si potrà poi visitare la mostra dal 9 al 14 luglio - ingresso libero.

A seguire, alle 18.30 presso il Palazzo Tobia Pallavicino si terrà l’incontro Africa is a state of mind con Federico Sacchi. Remain in Light segna una svolta: i Talking Heads con Brian Eno intrecciano art rock, funk e poliritmie africane in un suono teso e vitale. Un’Africa immaginata che lega tre dischi tra il 1976 e il 1980, da Africa Brasil di Jorge Ben a Heart of the Congos di Lee “Scratch” Perry. Da qui nasce Africa is a State of Mind, progetto di Federico Sacchi, musicteller, autore e regista: un racconto dal vivo tra parole, musica e immagini, dentro il processo creativo di questi artisti. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Sempre alle 18.30 presso Montelocale Bistrot (Palazzo Rosso) si terrà la tavola rotonda Il viaggio attraverso lo sguardo femminile con Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo, Bernardo Pajares, head of digital communications Museo del Prado, Silvia Salmeri, fondatrice di Destinazione Umana, e Francesca Di Pietro, travel blogger. Modera Angelo Pittro. A seguire, inaugurazione della mostra con un brindisi spagnolo. In collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo. Ingresso gratuito senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Sempre presso Montelocale Bistrot (Palazzo Rosso) alle 19.30 si terrà l’inaugurazione della mostra "Paesaggi di donne che hanno fatto la storia” insieme alla curatrice Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Bernardo Pajares, head of digital communications Museo del Prado. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Un percorso dedicato a figure femminili che hanno contribuito a interpretare e raccontare la cultura, l’arte e i territori della Spagna. La mostra fotografica propone un viaggio attraverso itinerari, storie e prospettive che restituiscono un’immagine originale e contemporanea del Paese, vista attraverso lo sguardo di donne che ne hanno segnato la narrazione e l’identità culturale. In collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo.

A seguire, aperitivo con eccellenze della tradizione enogastronomica spagnola.

Si potrà poi visitare la mostra dal 10 al 12 luglio - ingresso libero.

La giornata del 9 luglio si concluderà con il concerto di Julian Marley & The Uprising presso i Giardini Luzzati che inizierà alle 21. Vincitore di un Grammy Award nel 2024 e figlio di Bob Marley, Julian Marley porta in scena un reggae che unisce radici profonde e sensibilità contemporanea, spiritualità e impegno. Tra chitarra, voce e testi attenti ai temi sociali, a Genova si esibirà con la band The Uprising ai Giardini Luzzati, uno dei principali poli culturali e sociali della città, in un live che attraversa generazioni e linguaggi. Apertura porte ore 19:00 con dj set di Raphael e Rankin Fabio. Prezzo del biglietto: 15,00 euro + diritti di prevendita.

Per informazioni e aggiornamenti:

Sito web: www.ulissefest.it

Hashtag ufficiale: #UlisseFest2026