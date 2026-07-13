Balliamo: oggi, 13 luglio, è la Giornata Mondiale del Rock

Oggi, appena svegli, il profumo del caffè si mescola a quello delle chitarre elettriche, del vinile appena scartato e di un’energia travolgente: sì, perché oggi 13 luglio si celebra il World Rock Day. Una giornata che grida libertà, rivoluzione, jeans strappati e… naturalmente, tanta musica.

Tutto parte da un evento storico e mitico: il Live Aid del 13 luglio 1985. Un concerto senza precedenti, ideato da Bob Geldof e Midge Ure, per raccogliere fondi contro la fame in Etiopia. Due concerti gemelli – uno a Londra (Wembley Stadium), l’altro a Philadelphia (JFK Stadium) – trasmessi in diretta mondiale e seguiti da quasi 2 miliardi di persone in 150 Paesi.

Sul palco? Solo le leggende: Queen (con una delle performance più iconiche della storia del rock), David Bowie, U2, Madonna, Led Zeppelin, Elton John, The Who, Paul McCartney, Sting, Phil Collins (che suonò sia a Londra che a Philadelphia, viaggiando in Concorde)… una lineup che oggi ci fa venire la pelle d’oca solo a leggere.

Questa data, diventata simbolo dell’unione attraverso la musica, è stata scelta per onorare non solo il rock, ma la sua capacità di cambiare il mondo. E da lì, ogni anno, il 13 luglio è sinonimo di batterie impazzite e cuori che battono a ritmo di musica.

La Giornata Mondiale del Rock non è stata proclamata da un organismo ufficiale come l’Onu o l’Unesco, ma è nata dal basso, dalla passione dei fan, delle radio, dei musicisti e dei media. Una celebrazione che ha preso piede in modo spontaneo e virale nei primi anni 2000, soprattutto in Brasile, dove è particolarmente sentita, e da lì si è estesa in tutto il mondo.

La Giornata Mondiale del Rock è un inno alla libertà, alla creatività, alla rabbia positiva che sa trasformarsi in arte. È un giorno in cui possiamo permetterci di essere un po’ folli, un po’ ribelli, un po’ rumorosi. In fondo, come diceva Frank Zappa: «Il rock non eliminerà i tuoi problemi. Ma ti permetterà di ballarci sopra».