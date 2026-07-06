Un pasticcere di Millesimo tra i finalisti del Panettone Day 2026

Sono stati selezionati i 26 finalisti dell'edizione 2026 di Panettone Day, il più longevo e autorevole concorso nazionale dedicato al panettone artigianale.

Tra di loro anche Nicolò Armellino, della Pasticceria Il Borgo di Millesimo: è tra i cinque migliori d'Italia nella categoria Panettone al Cioccolato

Dopo una giornata di degustazioni svolte in totale anonimato presso HIFOOD, centro di innovazione del gruppo CSM Ingredients, la giuria tecnica ha individuato i maestri pasticceri che il prossimo 3 settembre, a Milano, si contenderanno il titolo di Miglior Panettone Artigianale d'Italia nelle cinque categorie in gara.

Promosso da Braims – marchio del gruppo CSM Ingredients – in partnership con Novacart, che quest'anno celebra il centenario dalla fondazione, Panettone Day rappresenta da oltre tredici anni un punto di riferimento per il mondo della pasticceria artigianale italiana e un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del grande lievitato.

A guidare la giuria sono stati ancora una volta il Maestro Gino Fabbri, Presidente di Giuria, e il Pastry Chef Marco Pedron, Vicepresidente, affiancati da un panel di professionisti del settore bakery e pastry che ha valutato i prodotti in forma rigorosamente anonima.

Sono stati selezionati 10 Panettoni Tradizionali, 5 Creativi Dolci, 5 al Cioccolato, 3 ai Cereali Antichi Waldkorn® e 3 Creativi Salati. Fa così il suo debutto in finale la nuova categoria dedicata al Panettone Creativo Salato, introdotta nell'edizione 2026 per interpretare una delle tendenze più interessanti del mercato e ampliare le occasioni di consumo del grande lievitato, dall'aperitivo alle proposte gourmet.

"In qualità di Presidente di Giuria sono lieto di annunciare i finalisti di questa edizione. Con il loro talento, la tecnica e la passione hanno dimostrato ancora una volta l'elevatissimo livello raggiunto dalla pasticceria artigianale italiana. Mettersi alla prova, confrontarsi con altri professionisti e puntare costantemente a migliorarsi rappresenta il percorso migliore per crescere e realizzare prodotti sempre più eccellenti - commenta il Maestro Gino Fabbri - Panettone Day è un'opportunità importante non soltanto per i vincitori, ma per tutti i finalisti. Essere selezionati significa ottenere visibilità, valorizzare il proprio lavoro, raggiungere nuovi clienti e confrontarsi con alcuni dei migliori professionisti del settore".

I 26 finalisti si ritroveranno il prossimo 3 settembre a Milano, dove saranno chiamati a presentare nuovamente i propri lievitati davanti alla giuria tecnica per contendersi il titolo di Miglior Panettone Artigianale d'Italia 2026 nelle rispettive categorie.

Durante la finale verranno proclamati i vincitori delle categorie Tradizionale, Creativo Dolce, Cioccolato, Cereali Antichi Waldkorn® e Creativo Salato. A completare la giuria ci sarà Arianna Verucci, vincitrice della categoria Tradizionale dell'edizione 2025.

Per tutto il mese di ottobre il Temporary Store Panettone Day tornerà poi nel cuore di Milano, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del grande lievitato artigianale. Qui sarà possibile acquistare i panettoni realizzati dai finalisti dell'edizione 2026, scoprendo le migliori interpretazioni della pasticceria artigianale italiana.

I FINALISTI DI PANETTONE DAY 2026

Miglior Panettone Tradizionale

Alessandro Botti – La Palma 1914 – Palazzago (BG)

Simone Cantagallo – Juntos Officina del Gusto – Ferentino (FR)

Mario Caretto – Pasticceria Caretto – Surbo (LE)

Tiziana Caruso – Bar Pasticceria Caruso – Scauri (LT)

Edoardo Foglieni – Daele Banqueting – Quattro Castella (RE)

Riccardo Galli – Pasticceria Panarari – Treviglio (BG)

Michela Giovanelli – Pasticceria Alessia – Bonate Sotto (BG)

Matteo Giussani – Pasticceria Mikka – Meda (MB)

Giacomo Palma – Estro e Dolcezze – Tricase (LE)

Andrea Songia – Pasticceria Fumagalli Albese con Cassano – Albese con Cassano (CO)

Miglior Panettone Creativo Dolce

Francesco Barone – Pasticceria Aronne – Santa Maria del Cedro (CS)

Francesco Bertolini – Casa del Dolce Bertolini & Figli – Cologna Veneta (VR)

Jacopo Falli – Jacopo Falli Dolce&Gelato – Porto Cesareo (LE)

Sergio Pietro Pezzoli – Laboratorio Gelateria Franca – Albino (BG)

Gianluca Prete – Pasticceria Fumagalli Casatenovo – Casatenovo (LC)

Miglior Panettone al Cioccolato

Nicolò Armellino – Pasticceria Il Borgo – Millesimo (SV)

Magda Fasciglione – Pasticceria Asselle – Bra (CN)

Giancarlo Maistrello – Pasticceria Maistrello – Villaverla (VI)

Elio Mattiauda – Pasticceria Dolce Idea – Boves (CN)

Andrea Raspo – Spani – Villafalletto (CN)





Miglior Panettone ai Cereali Antichi Waldkorn®

Adriano Anastasio – Pasticceria Adriano – Seriate (BG)

Renato Paolo Frascio – Pasticceria Fumagalli Lurago d'Erba – Lurago d'Erba (CO)

Francesco Paolella – Pasticceria Bar Big – Telese Terme (BN)

Miglior Panettone Creativo Salato

Tiziana Agnello – Moderno 2.0 – Meda (MB)

Antonio Giannotti – Perrotta – Montella (AV)

Lorenza Rizzi – Il Giardino del Pane – San Felice Circeo (LT)