Ogni domenica "Il condominio": giallo a puntate di Rodolfo Rotondo

Da domenica 19 luglio, e per altre quattro domeniche, appuntamento con le puntate del giallo "Il condominio" dello scrittore andorese Rodolfo Rotondo.
Si tratta di una misteriosa storia, divisa in quattro episodi, ambientata nel nostro Ponente, ed è incentrata sulla scomparsa di un uomo cupo e misantropo. Le indagini partiranno proprio dal condominio dove l'uomo vive.
Dopo "L'orologio", pubblicato in pillole l'anno scorso, per una lettura ideale breve ed estiva, anche quest'anno un mini-thriller potrà farvi compagnia con un tocco di suspense da una settimana all'altra.