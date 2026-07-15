Albenga ricorda il 79esimo anniversario del naufragio dell'Annamaria: domani, 16 luglio, la cerimonia

Settantanove anni dopo, Albenga torna a riunirsi nel ricordo di una delle pagine più dolorose della sua storia. Domani (giovedì 16 luglio, ndr) alle 16:30, sulla spiaggia di viale Che Guevara si terrà la commemorazione della tragedia della motobarca "Annamaria".

La cerimonia avrà luogo di fronte al Monumento ai Bambini, nel luogo che custodisce la memoria delle 44 giovanissime vittime e delle tre educatrici che persero la vita il 16 luglio 1947, quando una giornata che avrebbe dovuto essere di festa si trasformò in tragedia nelle acque antistanti l'Isola Gallinara.

Quella mattina l'“Annamaria” era partita da Loano con a bordo 81 bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, provenienti da Milano e Verona e ospiti della Colonia della Solidarietà, nata per accogliere i figli di reduci e partigiani. La destinazione dell'escursione era proprio la Gallinara.

A poca distanza dalla costa, in località Burrone, il viaggio ebbe però un epilogo drammatico. La motobarca, sovraccarica, urtò un palo sommerso e si rovesciò, facendo precipitare in acqua i piccoli passeggeri e le loro accompagnatrici.

Il bilancio delle vittime fu devastante, ma anche domani, come ogni anno, Albenga tornerà a ricordare quelle vite così tragicamente spezzate, rinnovando una memoria che, a quasi ottant'anni di distanza, continua a rappresentare una ferita profonda nella storia della città e dell'intero territorio.