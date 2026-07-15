Il mare in sicurezza per le persone disabili: inaugurata la sedia cingolata "Person AlVaro"

Questa mattina nella spiaggia libera attrezzata Le Vele di Albissola Marina è stata inaugurata la sedia cingolata "Person AlVaro", per dare la possibilità alle persone disabili di godere del mare in totale sicurezza.

All'inaugurazione erano presenti il vicesindaco Luigi Silvestro, l'assessore che ha seguito il progetto Roberto Bragantini, il consigliere regionale Alessandro Bozzano e il capogruppo di minoranza comunale Roberto Giallombardo.

"Abbiamo così avviato in concreto un piccolo grande tassello inserito nel Progetto viaggi senza barriere - tra mare ceramica e storia, finanziato da Regione Liguria con un contributo significativo che ha premiato i progetti di vari comuni tra i quali il nostro" ha detto Silvestro.

L'innovativo cingolato per il trasporto dalla spiaggia al mare delle persone con disabilita è quindi a disposizione nel litorale albissolese.

Ad acquistarlo è stato il Comune attraverso il progetto regionale Bandiera Lilla "Viaggi senza barriere".

"E' un progetto a cui io tengo particolarmente, probabilmente pilota a livello regionale e nazionale" ha dichiarato l'assessore all'ambiente, al demanio marittimo e alla protezione civile Roberto Bragantini.