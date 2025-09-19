La Provincia guida la distribuzione del gas: "Un’opportunità storica per il territorio"

Prosegue il percorso avviato dalla Provincia di Savona, in qualità di stazione appaltante, per giungere alla pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni dell’ATEM Savona 1 Sud-Ovest.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro operativo con i Comuni dell’ambito, con l’obiettivo di allineare il cronoprogramma e favorire le necessarie deliberazioni da parte di Giunte e Consigli comunali sul piano di sviluppo minimo contenuto nelle linee programmatiche e sulla convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara e la successiva gestione del contratto di servizio.

"Siamo davanti a un’occasione storica per il territorio: un servizio di distribuzione del gas più efficiente e moderno significa maggiore qualità della vita per cittadini e imprese. Questi passaggi ci permettono di chiarire, in modo puntuale, le importantissime modalità e i termini dei prossimi adempimenti".

Attualmente, l’ATEM Savona 1 Sud-Ovest ricomprende 41 Comuni, come di seguito elencati: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Castelbianco, Ceriale, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Murialdo, Ortovero, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga e Zuccarello.