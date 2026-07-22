Cairo, il "Patetta" diventa più accessibile: 150mila euro per abbattere le barriere architettoniche

Sono stati aggiudicati gli interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche presso l’I.S.S. “Federico Patetta” di Corso XXV Aprile 76, a Cairo Montenotte, che prevedono anche l’installazione di ascensori a servizio dell’edificio scolastico.

L’investimento complessivo ammonta a 150.000 euro ed è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

L’intervento rientra nell’ambito dei fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), destinati all’erogazione di contributi a favore degli enti locali per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle strutture pubbliche adibite a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 21 novembre 2025, n. 229. Si tratta di opere necessarie a garantire una piena accessibilità e adattabilità degli spazi scolastici, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di rendere gli istituti luoghi sempre più inclusivi e fruibili da parte di studenti, personale e utenti.

La rimozione degli ostacoli fisici rappresenta infatti un passo importante anche nel superamento delle barriere culturali, promuovendo una scuola fondata sui principi dell’inclusione, delle pari opportunità e del rispetto.