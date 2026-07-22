Roccavignale, nuovo asfalto sulla Sp28 bis dopo il ribaltamento dell’autogru

Si sono concluse le operazioni di manutenzione del piano viabile lungo la Sp28 bis del Colle di Nava, nel tratto compreso tra il chilometro 17+900 e il chilometro 18+100, all’altezza della frazione Valzemola, nel Comune di Roccavignale.

La Provincia ha completato il ripristino definitivo del manto stradale danneggiato in seguito all’incidente che, la scorsa settimana, aveva causato pesanti disagi alla viabilità.

L’episodio si era verificato nel pomeriggio di mercoledì, quando un’autogru si era ribaltata lungo la carreggiata, bloccando completamente il transito e provocando danni sia alla sede stradale sia a un’abitazione situata nelle vicinanze. Le operazioni di rimozione del mezzo si erano rivelate più complesse del previsto, richiedendo tempi più lunghi rispetto alle previsioni.

La strada era rimasta chiusa fino al venerdì pomeriggio, quando intorno alle 17.30 la Provincia aveva disposto la riapertura dopo aver completato gli interventi urgenti di messa in sicurezza. In particolare, erano state sistemate le barriere di protezione danneggiate dall’impatto e realizzato un ripristino provvisorio dell’asfalto nel punto interessato dall’incidente, così da consentire il ritorno alla normale circolazione in attesa della posa del nuovo manto stradale.