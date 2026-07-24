Pietra Ligure, Smarrita in via Nazario Sauro: mobilitazione nel quartiere per ritrovare la gatta Ginny

Un appello per il ritrovamento di Ginny, una gatta di cui si sono perse le tracce in zona Via Nazario Sauro 170. La famiglia è in grande ansia e chiede la collaborazione di residenti e passanti per riuscire a riportarla a casa.

Un paio di occhi azzurri come il mare e un carattere schivo che ora, purtroppo, gioca contro di lei. C'è grande apprensione in questi giorni a Pietra Ligure per la scomparsa di Ginny, una splendida gatta dal manto chiaro che è improvvisamente svanita nel nulla.

I proprietari stanno setacciando il quartiere senza sosta, ma con il passare delle ore l'angoscia cresce. Il timore principale è che la piccola, spaventata da un ambiente a cui non è abituata, si sia rifugiata nel primo anfratto buio incontrato lungo il cammino.

Ciò che rende le ricerche delicate è la natura di Ginny: è una gattina molto timida e paurosa. La reazione d'impeto di chi la avvista potrebbe essere quella di avvicinarsi per prenderla, ma i proprietari lanciano un avvertimento fondamentale: non tentate di rincorrerla. Il rischio è quello di farla terrorizzare e spingerla a scappare ancora più lontano. Chi la vedesse può chiamare il numero 331 277 6298 (anche WhatsApp).











