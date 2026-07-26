Nuovo presidente provinciale di FdI, Rosso: "Complimenti a Marino Noberasco ma da domani tutti pronti per cambiare la città di Savona"

“Oggi la provincia di Savona ha un nuovo presidente provinciale e lo ha in forza di un risultato netto che risponde alla volontà degli iscritti che si sono espressi in un’assemblea partecipata con circa il 60% di aventi diritto che hanno votato, una percentuale superiore a quelle delle elezioni amministrative. E questo è un buon segno perché quando si esprimono i cittadini è indice di una sana democrazia, anche interna ai partiti”.

Così commenta il deputato Matteo Rosso l’esito del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che ha visto gli iscritti scegliere Filippo Marino Noberasco che ha vinto con oltre il 75% di preferenze su Cristian De Vecchi. Una proporzione che si vedrà anche nella composizione del consiglio provinciale.

“Conoscendolo bene sono convinto che Filippo saprà e vorrà valorizzare le persone che hanno animato questo congresso – prosegue l’On. Rosso – dato che avremo numerose e importanti sfide sul territorio nel 2027 a partire dalle amministrative per la città di Savona così come le elezioni politiche. Un grazie alla Senatrice Paola Ambrogio che ha lavorato in questi mesi in maniera impeccabile permettendo di arrivare al congresso in un clima sì competitivo, ma assolutamente disteso e produttivo. Così come sono grato al collega e amico Enzo Amich che ieri ha presieduto il congresso di Savona e all’assessore Luca Lombardi che insieme ai tanti volontari hanno gestito il seggio di Albenga. A Filippo e Cristian grazie per la passione e la disponibilità che avete messo a disposizione. Infine un grazie sentito a tutti coloro che hanno votato, partecipato e difeso i valori di Fratelli d’Italia, che è una comunità prima ancora di un partito e che da oggi conterà ancor di più su di voi” conclude Rosso.