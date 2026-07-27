Savona, trovate anatre morte alla foce del Letimbro, ipotesi botulino

La segnalazione arriva da Flavio Fiumara e che, alcuni anni fa, si occupava dell'oasi faunistica alla foce del torrente, gestore di un chiosco alla spiaggia libera alla foce del Letimbro. Sono due le anatre che questa mattina sono state trovate morte da Fiumara alla foce del fiume, una malata è stata prelevata dai volontari dell'Enpa per le cure.

Del caso è stato avvisato Palazzo Sisto e da parte dell'assessore Barbara Pasquali è partita la segnalazione all'Ufficio ambiente del Comune, che avvierà le verifiche necessarie per accertare quale siano le cause della morte degli animali e adottare i provvedimenti necessari.

“A causare il botulino è l'acqua stagnante – dice Fiumara – e per evitarlo è necessario che la foce venga curata e scavata”.

Una decina di anni fa il botulino aveva colpito duramente , sempre in quell'area. In un mese, dai dati che erano stati dati raccolti dai volontari della Protezione Animali , erano stati colpiti quasi cento animali, in gran parte germani alcuni guariti dai volontari.