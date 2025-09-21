Peggioramento in arrivo, per domani prevista allerta arancione

Tempo in peggioramento dalle 21 di questa sera , 21 settembre. L'Arpal ha previsto Gialla dalle 21 alle 24 nel ponente, nel Levante e in Val Bormida. Poi arancione fino alle 13 nel ponente e in Val Bormida (poi gialla fino alle 15), nel levante finisce alle 15, poi gialla fino alle 18.

È in arrivo sulla Liguria un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali potenzialmente forti e organizzati, e qualora si combinassero , come previsto da alcuni modelli, potrebbero dar luogo a effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione.

Per questo motivo Arpal ha emanato l'allerta arancione per temporali, il massimo grado per questo fenomeni, su tutta la regione dalla mezzanotte di domani, lunedi 22 settembre: sul ponente cesserà alle 13, sul centro-levante alle 15. Sarà anticipata e seguita da alcune ore di allerta gialla.

Tre gli ingredienti principali: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell'energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell'evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 mm.



