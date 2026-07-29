A10, ambulanza coinvolta in un incidente a Vezzi Portio durante il trasporto di un paziente

Un incidente ha coinvolto nel pomeriggio di oggi un'ambulanza in transito sull'autostrada A10, in direzione Ventimiglia.

L'episodio è avvenuto all'altezza di Vezzi Portio, al chilometro 54+700, mentre il mezzo di soccorso stava effettuando il trasporto di un paziente.

In base alle prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe lo scoppio di uno pneumatico. L'improvviso cedimento avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, che è rimasto coinvolto nel sinistro.

A bordo dell'ambulanza si trovava un paziente le cui condizioni, a seguito dell'impatto, si sarebbero aggravate. È stato quindi trasferito su un secondo mezzo di soccorso e accompagnato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.